Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред софийска банка

Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад", затова научи bTV от свои източници.

Извършителят е искал да открадне 100 000 лева в кеш, но е заловен.

По информация на медията парите са били на столична болница.

Човек от лечебното заведение е държал голяма сума пари в чанта, за да ги внесе в банката.

Нападателят е чакал пред сградата, като се предполага, че е имал информация отнякъде.

След помощ от граждани полицаите от местното районно управление го задържат в района на местопрестъплението.

Според информация на БТА е нападна жена, като нападателят е успял да отнеме от нея чантата с пари.

Очаквайте подробности.

