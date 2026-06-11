Опит за убийство в Студентски град като в Белфаст

Булфото

Нападение като това в Белфаст е станало в Студентски град.

Извършителят обаче е българин.

На 10 юни Софийската градска прокуратура (СГП) е привлякла като обвиняем М. М. за престъпление.

На 09.06.2026 г., около 20:00 ч. в София, ж.к. "Студентски град", той направил опит умишлено да умъртви Ж. В., като му нанесъл три удара с нож по тялото – един в областта на лявото слепоочие и две прободни рани в областта над десния бъбрек.

Пострадалият е успял да избяга и му е оказана своевременна медицинска помощ.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като М. М. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на наказание лишаване от свобода, което изтърпял на 06.01.2026 г.

С постановление на наблюдаващия прокурор М. М. е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 09.06.2026 г. и се води от 07 РУ–СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои на 12.06.2026 г. СГП да внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!