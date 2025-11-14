Опитаха с 300 лева да вземат два апартамента в София за 1 милион евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Нова професия вече има в България. Тя позволява срещу 100 лева да придобиеш скъпи имоти, стига да докажеш, че си се грижил за тях. Такъв е случаят с мъж, който твърди, че 10 години си плаща данъци и сметки, и това се случва чрез трима лъжесвидетели, които се водят пред нотариус.

Пед него те са потвърдили, че мъж от София се е грижил за два огромни апартамента в центъра. Единият се намира на улица „Раковска“ а другия на „Стара Планина“, като двата общо са на стойност около 1 милион евро. Това установи разследване на Вероника Димитрова от Нова Тв.

Лъжесвидетелите са показали квитанции за платени данъци, сметки за вода и парно.

Тримата са опитали удостоверят грижата, като на едната жена са й предложени 100 лева, които не са й дадени. Излиза, че ако сте мъдри, за общата сума от 300 лева за трима лъжесвидетели може да откраднеш апартаменти за милиони, заяви в „Здравей, България“ Вероника Димитрова.

Тази сделка е спряна, защото въпросните лъжесвидетели са задържани по време на самата сделка, като те са признали впоследствие, че са накарани да излъжат. Същите хора са свидетелствали и за придобиването на друг имот в Нови Искър, а общо откраднатите имоти в Нови Искър се оказаха десет. Вчера получих четири сигнала там и очевидно ще правим продължения, каза още разследващата журналистка.

