Опитват да разбият градоносен облак, преминаващ над община Сливен

В момента се работи по градоносния облак, който преминава над община Сливен, съобщи за БТА директорът на Регионалната дирекция „Борба с градушките“ – село Старо село Даниела Мушкова.

„Градоносният облак се задържа по-дълго време и започна да се развива над района на Съдийско поле и Съдиево. В момента обработката се извършва във високите части на планината. Облакът се изтегля към района на Струпец и очакваме постепенно да напусне защитената територия. Не се очаква нещо драматично към края на валежите, макар че на място ситуацията може да изглежда по-различно“, уточни Мушкова.

Тя допълни, че валежите са интензивни, като на отделни места се наблюдава дъжд и рядка градушка.

„Облакът се движи много бързо. За около десетина минути преминава приблизително 30 километра, но е доста обширен“, посочи още директорът на дирекцията.

По думите ѝ ситуацията към момента е под контрол.

