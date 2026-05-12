Опитват да разбият градоносен облак, преминаващ над община Сливен
Кадър: Фейсбук, Цв. Митева
В момента се работи по градоносния облак, който преминава над община Сливен, съобщи за БТА директорът на Регионалната дирекция „Борба с градушките“ – село Старо село Даниела Мушкова.
„Градоносният облак се задържа по-дълго време и започна да се развива над района на Съдийско поле и Съдиево. В момента обработката се извършва във високите части на планината. Облакът се изтегля към района на Струпец и очакваме постепенно да напусне защитената територия. Не се очаква нещо драматично към края на валежите, макар че на място ситуацията може да изглежда по-различно“, уточни Мушкова.
Тя допълни, че валежите са интензивни, като на отделни места се наблюдава дъжд и рядка градушка.
„Облакът се движи много бързо. За около десетина минути преминава приблизително 30 километра, но е доста обширен“, посочи още директорът на дирекцията.
По думите ѝ ситуацията към момента е под контрол.
