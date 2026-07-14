Опожареният Гарга баир край Велико Търново се възстановява

Снимки: Даниел Панов

Една година след големия пожар новата гора край Велико Търново вече расте и се развива. Това написа във фейсбук кметът на старопрестолния град Даниел Панов.

В залесяването на опожарения Гарга баир през ноември миналата година се включиха стотици доброволци.



"Голям е процентът на хващане на посадените широколистни видове, също и на иглолистните дървета, в добро състояние е и подрастът. За развитието на новата гора голямо влияние оказват и добре планираните подготвителни дейности - почистването на терените, терасовидното оформяне, специализираната подготовка на почвата", обяснява Даниел Панов.





70 декара на Гарга баир бяха залесени в първия етап през ноември миналата година, засадени бяха 20 000 дръвчета.

"Избрани са местни широколистни и иглолистни видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Подборът им е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, с лесовъди и експерти по опазване на горския фонд", уточнява кметът на Велико Търново.

Редактор "Екип на Петел",

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