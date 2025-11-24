Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене

Снимка: Булфото

Готвеният от опозицията протест срещу приемането на Държавния бюджет на второ четене и днес беше повод за противопоставяне между властта и опозицията. Асен Василев го определи като крадлив, вицепремиерът Атанас Зафиров го защити, а вицепрезидентът Илияна Йотова предупреди за влизане в дългова спирала при тези разчети, отбелязва БНТ.

Дни преди влизането за обсъждане на второ четене в зала Асен Василев отново с остри критики към проектобюджета.

„Няма значение дали е в лева, евро, в турски лири или руски рубли, този бюджет удря по джоба на всички български граждани, удря по всички български фирми, поставя икономиката на колене. Този бюджет, който бърка в джоба на всеки български гражданин и удря по българската икономика и целия български бизнес. Това е най-лошият бюджет от Жан Виденов насам и в сряда ние ще протестираме и ще се опитаме да блокираме приемането на този бюджет, за да не стигне България до ново състояние като 96–97 година“, заяви той.

Властта не приема критиките срещу бюджета. Атанас Зафиров го определи като единствения възможен в момента.

Атанас Зафиров – вицепремиер, председател на БСП: „Всяка опозиция това ѝ е работата – да критикува. Въпросът е, че не предлагат никакви смислени алтернативи. Не случайно казахме, че този дебат дали е ляв или десен, е контрапродуктивен. Това е възможният бюджет, но съм удовлетворен, че там има силна социална компонента. Затова бих посъветвал и опозицията, и хората, които изразяват недоволство най-вече от разходната част на бюджета, все пак да отчетат факта, че правителството продължава с устойчива политика за увеличаване на доходите, с ръст, изпреварващ инфлацията. Няма орязване на социални придобивки. Помислено е и за българските общини“, каза вицепремиерът и лидер на БСП.

Илияна Йотова също разкритикува план-сметката на държавата. Тя се възмути от съкратените срокове – само 4 дни за предложения между първо и второ четене.

Илияна Йотова – вицепрезидент: „Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен и продължава да не бъде доволен. Има един елемент, който като че ли най-малко се коментира, но той е изключително тревожен и това е обещанието за нови 10 млрд. дълг. За мен това е бюджет, който трябва да осигури на някой изборите, без никакви реформи, без никаква визия за икономиката. А що се отнася до социалните елементи в него – те не могат да бъдат сами за себе си. Тогава, когато нямаш никакво производство и никаква икономика, няма как да се изпразва само хазната“, коментира вицепрезидентът.

Амбицията на управляващите е до края на седмицата да влязат за обсъждане на второ четене проектобюджетът на държавата и двата по-малки – на ДОО и на НЗОК.

