Опозицията призова за увеличение на ученическите стипендии в бюджета

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За увеличение на ученическите стипендии призоваха от „Възраждане“, ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промяната“ при обсъждането на второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. в пленарната зала, предаде БТА.

Размерът от 21 лева за ученическите стипендии е определен през 1999 г., отбеляза Ангел Янчев от „Възраждане“ и поиска двукратно увеличение на минималния и максималния размер на месечните ученически стипендии.

От ГЕРБ – СДС предложиха да се отделят допълнителни 21,1 млн. евро за повишаване на стипендиите на учениците и на студентите за сметка на разходи за издръжка и/или капиталови разходи, планирани в централния бюджет.

От „Продължаваме промяната“ предложиха увеличение на стипендиите за успех на учениците от 20 лева на 20 евро, за което ще са необходими 1 млн. евро.

И трите предложения не получиха подкрепа в парламентарната бюджетна комисия.

Ангел Янчев каза, че към януари тази година стипендия се получава от 97 800 ученици от 8-и до 12-и клас, като огромната част от тях получават унизителния размер от 10 евро и 74 цента, или 21 лева. "Става дума за 22,5 млн. евро, за да бъде удвоен размерът на стипендиите на гимназистите, сумата не е толкова непосилна+, коментира той.

Янчев посочи, че предложението е отхвърлено от бюджетната комисия, както и по-умереното предложение на ГЕРБ. Уверен съм, че Министерството на финансите може да намери тези пари, каза още Янчев.

Красимир Вълчев от ГЕРБ – СДС посочи, че ако един единствен разход трябва да се увеличи тази година, това са стипендиите. Той подкрепи и предложенията на „Продължаваме промяната“ за инвестиционни програми в образованието, които, по думите му, са необходими, защото има училища на двусменен режим, такива, които нямат физкултурни салони, не достигат места в детските градини и 30 общежития не са ремонтирани.

По думите му, най-лесно е да се намалят разходите за образование, което се виждало и в този бюджет, но образованието и науката са секторите с най-голям принос за просперитета на обществото и икономическото развитие.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ посочи, че през 2022 и 2023 г. са вдигнали стипендиите на студентите и докторантите, и това, което е останало, са стипендиите на учениците. По думите му, ако тази сума е проблем, значи управляващите не знаят как се прави бюджет. Той посочи, че е предложено заплатите на учителите да останат същите.

Денков отбеляза, че за първи път от десет години управляващите се отказват от политиката по увеличение на възнагражденията на учителите, която била надпартийна. "Ако не се запази, не само няма да подобрим качеството на учителите, а ще имаме недостиг на учители по математика, информатика, природни науки", добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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