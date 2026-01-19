реклама

Опра Уинфри с нова книга за борбата с килограмите

19.01.2026 / 23:40 1

снимка: Инстаграм, Опра Уинфри

Опра Уинфри отново постави темата за борбата с килограмите с новата си книга „Достатъчно“, написана съвместно с лекар. В нея тя откровено разказва за десетилетната си битка с наднорменото тегло, започнала още през 80-те години след неудобен въпрос в телевизионно интервю.

Уинфри признава, че е опитвала множество диети и режими, губила е значително тегло, но впоследствие го е възвръщала, разказва Нова тв.  Тя споделя и за тежкото психологическо бреме на вината и самокритиката, което често съпътства хората с подобни проблеми. В книгата си медийната икона разкрива, че е прибегнала до медикаментозна терапия за отслабване под строг медицински контрол, въпреки първоначалните си колебания. Според нея тези лекарства не са универсално решение и могат да имат странични ефекти, но могат да помогнат на някои пациенти.

Уинфри подчертава, че устойчивото отслабване изисква комплексен подход, включващ хранене, движение и медицинско наблюдение.  

