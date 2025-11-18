реклама

Оправдаха Лена Бориславова по обвинението за документна измама

18.11.2025 / 16:19 0

Снимка: Булфото

Депутатът от ПП Лена Бориславова е невинна по обвинението за представяне на неистински документи, реши Софийският районен съд. 

Бориславова беше обвинена, че е представила неистински документи пред Агенцията по вписвания във връзка с напускането на Кирил Петков на сдружението, за да положи клетва като министър на икономиката в назначеното през 2021 г. служебно правителство от президента Румен Радев.

Пред съда Бориславова обясни по-рано, че сдружението "Да запазим Корал" е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд. 

По думите ѝ, според устава, членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано, посочва БНР. 

Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, а и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама