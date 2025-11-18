Оправдаха Лена Бориславова по обвинението за документна измама

Снимка: Булфото

Депутатът от ПП Лена Бориславова е невинна по обвинението за представяне на неистински документи, реши Софийският районен съд.

Бориславова беше обвинена, че е представила неистински документи пред Агенцията по вписвания във връзка с напускането на Кирил Петков на сдружението, за да положи клетва като министър на икономиката в назначеното през 2021 г. служебно правителство от президента Румен Радев.

Пред съда Бориславова обясни по-рано, че сдружението "Да запазим Корал" е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд.

По думите ѝ, според устава, членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано, посочва БНР.

Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, а и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!