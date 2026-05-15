Оправдаха Николай Малинов след 5-годишното дело за шпионаж

Кадър Нова Тв, архив

Лидерът на движение "Русофили“ Николай Малинов беше оправдан по продължилото пет години дело за шпионаж.

Процесът започна в закрития вече Специализиран наказателен съд по обвинение, че Малинов се е поставил в услуга на чужда организация с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна, предава БНТ.

Първоначално Малинов беше задържан, но впоследствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната. С какви мотиви той е оправдан ще стане ясно след публикуване им от Софийския градски съд.

Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред второинстанционния апелативен съд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!