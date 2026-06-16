Оправиха спирката в местността Боровец във Варна, повредена от автобус

Снимка: Файсбук, И. Маринов

Компрометираната спирка в местност Боровец, повредена при удар от автобус на градския транспорт, вече е възстановена. Това съобщи във фейсбук кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов.

След като и Община Варна, и „Градски транспорт“ отказаха съдействие, това е поредният проблем в района, решен благодарение на гражданска ангажираност и доброволен труд, добавя още той.

Редактор "Екип на Петел",

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