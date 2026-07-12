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Определиха Ормузкия проток като по-важен от десетки атомни бомби

12.07.2026 / 14:59 0

Кадър Ютуб

Военният съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей - Мохсен Резаи, определи днес Ормузкия проток като по-важен от атомните бомби, предаде Франс прес.

Бившият ръководител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) изрази категоричното мнение, че свързващия Персийския залив с Индийския океан проток, който е точка на напрежение със Съединените щати, е по-важен за Иран от ядрената му програма, съобщи БТА.

"Този ​​стратегически проток е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защити“, каза Резаи, цитиран от новинарската агенция ИСНА, визирайки ядрената програма на Техеран, за която САЩ, Израел и западноевропейски страни подозират, че има военни цели.

Техеран отрича това, като настоява за правото си на ядрена енергия за граждански цели, отбелязва АФП.

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