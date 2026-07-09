Определиха датите, на които съдиите, прокурорите и следователите ще избират нов състав на ВСС
Булфото
На 31 октомври общото събрание на съдиите ще се събере, за да избере членовете на избирателната комисия и на секционните комисии, а на 7 ноември ще бъде гласуването.
Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври, предаде Нова телевизия.
А общото събрание на следователите за избор на членове на избирателна комисия и на секционните комисии ще се състои на 14 ноември, а гласуването ще е на 21 ноември.
Съдиите ще номинират кандидати за ВСС до 6 септември, прокурорите ще издигат кандидатури до 23 август, а следователите - до 20 септември.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!