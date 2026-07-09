Определиха датите, на които съдиите, прокурорите и следователите ще избират нов състав на ВСС

Булфото

На 31 октомври общото събрание на съдиите ще се събере, за да избере членовете на избирателната комисия и на секционните комисии, а на 7 ноември ще бъде гласуването.

Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври, предаде Нова телевизия.

А общото събрание на следователите за избор на членове на избирателна комисия и на секционните комисии ще се състои на 14 ноември, а гласуването ще е на 21 ноември.

Съдиите ще номинират кандидати за ВСС до 6 септември, прокурорите ще издигат кандидатури до 23 август, а следователите - до 20 септември.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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