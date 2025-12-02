Определиха шампионите по тенис на маса за V-VII клас в Общинските ученически игри

Снимка Община Варна

При отлична организация в зала „Колизеоне“ на морската столица се проведе финалния турнир по тенис на маса от Общинският етап на Ученическите игри по тенис на маса сезон 2025/2026 г,. за момчета и момичета V-VII клас – организирани от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Отборно класиране момчета:

1. ОУ “Н. Й. Вапцаров“

2. ОУ „Св. Иван Рилски“

3. ОУ „Петко Р. Славейков“

Отборно класиране момичета:

1. ОУ „Васил Друмев“

2. ОУ „Г. С. Раковски“

3. ОУ “Иван Вазов“

Индивидуално момчета:

1. Даниел Ганев (ОУ “Константин Арабаджиев“

2. Йоан-Давид Олива Георгиев („Петко Р. Славейков“)

3. Емир Халил (ОУ “Н. Й. Вапцаров“)

3. Калоян Дечев (ОУ “Н. Й. Вапцаров“)

Индивидуално момичета:

1. Белослава Балканска (ОУ „Васил Друмев“)

2. Микаела Димитрова (ОУ „Г. С. Раковски“)

3. Каролина Иванова (ОУ „Васил Друмев“)

3. Елена Телешпан (ОУ “Васил Друмев“)

Призьорите в отделните категории бяха наградени с купи, медали и спортни пособия, осигурени от организаторите. Този уикенд в залата на СУ „Елин Пелин“ ще бъдат определени първенците по волейбол при девойките VIII-X клас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!