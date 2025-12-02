Определиха шампионите по тенис на маса за V-VII клас в Общинските ученически игри
Снимка Община Варна
При отлична организация в зала „Колизеоне“ на морската столица се проведе финалния турнир по тенис на маса от Общинският етап на Ученическите игри по тенис на маса сезон 2025/2026 г,. за момчета и момичета V-VII клас – организирани от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.
Отборно класиране момчета:
1. ОУ “Н. Й. Вапцаров“
2. ОУ „Св. Иван Рилски“
3. ОУ „Петко Р. Славейков“
Отборно класиране момичета:
1. ОУ „Васил Друмев“
2. ОУ „Г. С. Раковски“
3. ОУ “Иван Вазов“
Индивидуално момчета:
1. Даниел Ганев (ОУ “Константин Арабаджиев“
2. Йоан-Давид Олива Георгиев („Петко Р. Славейков“)
3. Емир Халил (ОУ “Н. Й. Вапцаров“)
3. Калоян Дечев (ОУ “Н. Й. Вапцаров“)
Индивидуално момичета:
1. Белослава Балканска (ОУ „Васил Друмев“)
2. Микаела Димитрова (ОУ „Г. С. Раковски“)
3. Каролина Иванова (ОУ „Васил Друмев“)
3. Елена Телешпан (ОУ “Васил Друмев“)
Призьорите в отделните категории бяха наградени с купи, медали и спортни пособия, осигурени от организаторите. Този уикенд в залата на СУ „Елин Пелин“ ще бъдат определени първенците по волейбол при девойките VIII-X клас.
