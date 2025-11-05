Определянето на размера на заплатите на медиците не противоречи на Конституцията

Булфото

Залагането на изисквания чрез Националния рамков договор какъв да е размерът на заплатите на медицинския персонал в болниците, не противоречи на Конституцията. Това реши Конституционният съд, като се произнесе по искане на Върховния административен съд относно три текста в Закона за здравното осигуряване.

Рамковият договор, по който Здравната каса заплаща медицинската помощ у нас, съдържа изисквания, според които основните заплати на медиците в болниците не трябва да са по-ниски от предвидените в отрасловия колективен трудов договор. Този текст не е противоконституционен, тъй като има за цел да обезпечи лечебните заведения с медицински специалисти, като им гарантира със закон минимални възнаграждения, се посочва в решението на Конституционния съд, предаде БНР.

Относно методиката, по която държавата плаща допълнително за персонал на областни и общински болници и такива в отдалечени райони, според Съда това защитава правото на хората на достъпна медицинска помощ и така се преодолява неравенството по отношение на достъпа за живеещи в различни региони на страната. Решението е прието с 10 гласа, с особено мнение на съдия Соня Янкулова.

