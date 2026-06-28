Opta: Аржентина има най-голям шанс за финал на Мондиал 2026

Кадър БНТ

Защитаващият титлата си шампион Аржентина има най-висока вероятност да достигне финала на Световното първенство сред останалите отбори - малко под 30%, сочи симулация на статистическата платформа Opta.

Франция, шампион от 2018-a и вицешампион отпреди четири години, са директно зад тях с 28,61%. „Сините“ са основен фаворит за титлата с вероятност за победа от 18,73%.

Легендата на Аржентина Лионел Меси вече е отбелязал шест гола на този турнир, за да се превърне в голмайстор на всички времена на Световните първенства за мъже, отбелязва БТА.

Неговият отбор също има благоприятен път към финала. Аржентинците се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите в петък и след това биха могли да играят срещу Австралия или Египет. Достигането до четвъртфиналите би означавало среща с Швейцария, Алжир, Колумбия или Гана. Само на полуфиналите Аржентина може да се сблъска със съперници като Бразилия или Англия. Тогава е възможно повторение на финала от 2022-а срещу Франция, сочи още суперкомпютърът.

Редактор "Екип на Петел",

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