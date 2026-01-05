Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Снимка Пиксабей

Оптичен кабел, собственост на частна компания, е бил повреден в Балтийско море, съобщи премиерката на Латвия Евика Силиня, предаде Ройтерс, цитиран от БТА. Обстоятелства около инцидента се разследват.

Кабелът свързва Литва и Латвия и не е ясно какво е причинило повредата, заяви на свой ред Националният център за управление на кризите на Литва.

Балтийският район е във висока степен на тревога заради поредица от повреди на кабели и на телекомуникационни линии, както и на газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари на 2022 г. НАТО засили присъствието си в региона с фрегати, самолети и морски дронове.

Преди пет дни финландската полиция задържа товарен кораб на път от Русия за Израел по подозрения, че е саботирал подводен телекомуникационен кабел, свързващ Хелзинки с Естония през Финландския залив.

