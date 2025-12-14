Оранжериите ни пустеят заради евтин внос и скъп ток

Кадър България он ер

Задава се вероятност да останем без български зеленчуци за празниците. Причината – дъмпингови цени на вносна продукция от страни извън Европейския съюз, повишени разходи за отопление и липса на работна ръка.

Иван Кабуров стопанисва едно от най-големите оранжерийни стопанства в региона. Вместо продукция за пазара, тази година той изкоренява растенията.

Причината – масиран внос на евтини домати от трети страни, който сваля цените на българската стока под себестойност.

"След като се получи дъмпингов внос от Турция и Албания на продукти, които не са отглеждани по европейски изисквания и са третирани с препарати, които не са регистрирани в ЕС, на по-ниска себестойност, това намали цената и ние бяхме принудени да унищожим нашата реколта", поясни Кабуров пред България он ер.

Още един удар за производителите идва от разходите за отопление на оранжериите.

"Увеличението спрямо миналата година е с около 20–30%. Освен това няма достатъчно суровина, с която да отопляваме. Това ни дава предпоставка да изнесем зимната реколта с поне месец закъснение", каза още Кабуров.

Сериозен проблем остава липсата на работна ръка в сектора. На фона на това и малкото служители на тази оранжерия сега се насочват към пазара на труда.

За предстоящите празници родна продукция на пазара няма да има. Такава се очаква чак през месец април.

