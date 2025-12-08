Орбан: ЕС се готви за война с Русия през 2030 година

Кадър Фб

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи поредното си остро обвинение към Брюксел, заявявайки, че европейските лидери целят ускорено приемане на Украйна в ЕС до 2030 г., за да въвлекат целия континент във военен конфликт с Русия. Коментарът му беше публикуван във Facebook и цитиран от в. „Труд“.

В поста си Орбан твърди, че действията на ЕС ясно показват подготовка за бъдещ военен сблъсък:

„Брюксел се готви за война с Русия и вече е определил целева дата за влизане във войната: 2030 г.“

По думите му, стартираната от ЕС оръжейна програма имала за цел да подготви Съюза за военни действия именно до тази година.

Той добавя, че 2030 г. съвпада и с целевата дата за ускореното членство на Украйна в Европейския съюз, което според него не е случайно.

Орбан: „Приемането на Украйна ще ни въвлече във война“

Унгарският премиер се позовава на Договора за ЕС:

„В случай на въоръжено нападение на територията на една държава членка, останалите държави са длъжни да предоставят цялата помощ, с която разполагат.“

Според него, това означава, че ако Украйна бъде приета като пълноправен член, ЕС автоматично ще се окаже във война с Русия, доколкото Украйна е страна във въоръжен конфликт.

Премиерът подчерта, че при всякакви обстоятелства Будапеща ще се стреми да не бъде въвлечена:

„Ще направим всичко по силите си Унгария да остане извън войната.“

Той увери, че правителството му ще се противопостави на всякакви инициативи, които според него могат да доведат до ескалация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!