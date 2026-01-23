Орбан: Европа иска войната в Украйна да продължи

Снимка: Фейсбук

Европа иска войната в Украйна да продължи. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Големите европейски държави искат войната в Украйна да продължи. Брюксел не иска мир. И това е проблемът", каза политикът. Според него Европа прави всичко, за да подкрепи продължаването на войната.

Орбан многократно е отправял остри критики към ЕС за позициите му по отношение на войната в Украйна. Будапеща също отказва да участва във финансирането и въоръжаването на страната, смятайки, че това води само до удължаване на конфликта.

