реклама

Орбан: Европа иска войната в Украйна да продължи

23.01.2026 / 10:57 2

Снимка: Фейсбук

Европа иска войната в Украйна да продължи. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Големите европейски държави искат войната в Украйна да продължи. Брюксел не иска мир. И това е проблемът", каза политикът. Според него Европа прави всичко, за да подкрепи продължаването на войната.

Орбан многократно е отправял остри критики към ЕС за позициите му по отношение на войната в Украйна. Будапеща също отказва да участва във финансирането и въоръжаването на страната, смятайки, че това води само до удължаване на конфликта.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
1
kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 175073 | Одобрение: 18828
Самата истина!!!;)УсмивкаАнгелче Гей дружинката е виновна!!!;)ГнявБолест
0
1
Серж (преди 45 минути)
Рейтинг: 232023 | Одобрение: 46583
Така си е!Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама