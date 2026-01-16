Орбан: Национална петиция дава шанс на унгарците да кажат "не" на финансирането на войната в Украйна

Булфото

Унгарският премиер Виктор Орбан, заяви днес в интервю за общественото радио, че новата национална петиция, стартирана от унгарското правителство, дава на всички унгарци възможност да кажат „не“ на финансирането на Украйна и войната, и да заявят: „отказваме да плащаме, така че не ни включвайте, защото няма да правим промени в мерките за държавна подкрепа“, съобщава унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Относно подкрепата на ЕС за Украйна, Орбан цитира собствените данни на Брюксел, показващи, че досега са изразходвани 193 милиарда евро. „Американците имаха разума да се оттеглят в правилния момент, но европейците пренебрегват здравия разум, предлагайки безусловна финансова подкрепа“, каза той.

Орбан отбеляза, че 90 милиарда евро от това са финансирани с дълг, като Унгария, Чехия и Словакия са се отказали след продължителни преговори. Той добави, че Украйна вече е подала искане за финансиране за 10 години на стойност 800 милиарда евро, сума, която, каза той, би могла да покрие всички унгарски пенсии за 40 години или семейни помощи за 60 години.

Като финансира войната на Украйна срещу Русия, Европейският съюз залага на това, че Украйна ще победи на бойното поле, добави Орбан, като каза, че ЕС разчита да победи руската армия чрез Украйна, след което Русия ще плати репарации „и всички ще си върнат парите“. „Това е предположението, въз основа на което харчат стотици милиарди на европейските данъкоплатци в момент, когато Европа е без пари.“

Премиерът каза, че „никой сериозен експерт“ не твърди, че Русия може да бъде победена на бойното поле, камо ли да бъде принудена да плати репарации.

Той каза, че западноевропейските страни изтеглят пари от своите граждани, и тъй като виждат, че Унгария отказва да направи същото, представят на страната „списък с искания“. Той каза, че исканията, издадени в различни документи на ЕС, включват премахване на данъците и таксите за мултинационални компании и банки, както и 13-тата пенсия, и реформа на системите за семейна подкрепа и закупуване на жилище.

Но Унгария, каза Орбан, е в благоприятна позиция, защото през последните години той винаги „се е противопоставял на тези искания унгарците да плащат повече“. „Използвах правото си на вето и отказвах, когато трябваше; ние се възпротивихме – както направихме по въпроса за миграцията.“

Според него новата национална петиция ще даде възможност на всички унгарци да отхвърлят това.

По вътрешнополитически въпроси Орбан нарече опозиционните партии Тиса и Демократичната коалиция (ДК) „пробрюкселски и проукраински политически сили“, предупреждавайки за реална опасност младите унгарци да бъдат изпратени да се бият в Украйна, ако пробрюкселско правителство дойде на власт.

Премиерът подчерта скорошни споразумения, подписани от големи държави членки на ЕС за разполагане на войски в Украйна, увеличаващи натиска върху страните членки, включително Унгария, да последват примера.

„Легитимен страх е, че проукраинските сили, ДК и партията ТИСА, в крайна сметка ще се поддадат на този натиск“, каза той, наричайки го реална заплаха, която трябва да бъде предотвратена.

Правителството, каза той, се противопоставя на изпращането на унгарски млади хора, оръжия или пари в Украйна и отказва страната да бъде въвлечена във войната.

„Не трябва да позволяваме тази война да ни въвлече“, добави той, настоявайки, че няма национален консенсус по този въпрос, което го прави „най-острия въпрос за бъдещето на Унгария“. Отбелязвайки, че Унгария не може да остане извън нито една от световните войни, той каза, че най-важният въпрос през следващите години ще бъде дали Унгария ще бъде достатъчно силна, за да устои на международния натиск и да остане извън войната.

Орбан каза, че правителството е подготвено за нарастващото глобално напрежение, добавяйки, че едновременно непредвидени събития, като интервенцията на САЩ във Венецуела, все още са възможни.

„Ако Унгария поеме по пътя на Брюксел, победата на пробрюкселските сили би означавала военна икономика, увеличаваща рисковете и нанасяща сериозни щети на страната“, добави той. Оставането на „унгарския път“, обаче, ще позволи мирновременна икономика и на Унгария да използва своите възможности, настоя Орбан.

До края на годината средната заплата на учителите ще надхвърли 900 000 форинта (2300 евро), а работещите в публичната администрация, социалния и културния сектор ще получат увеличение на заплатата с 15 процента, отбеляза той.

„Нашата платформа е ясна: отхвърляме пътя на Брюксел, избягваме военната икономика и оставаме на унгарския път – пътя на мирновременната икономика“, заяви Орбан.

„А нека нашите противници убеждават хората да изберат пътя на Брюксел, заедно с войната и военната икономика“, добави Орбан.

