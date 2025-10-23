Орбан: Не искам да виждам Украйна в ЕС

снимка Булфото

Унгарският министър-председател Виктор Орбан е на мнение, че единствено в страната му може да бъде сключено мирното споразумени за край на войната в Украйна. Това заяви Орбан по повод годишнината от антисъветското въстание в Унгария през 1956 г., съобщава агенция Ройтерс.

По-рано планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща беше отложена.

Орбан добави още, че Украйна "отдавна вече не е суверенна държава" и че не иска да вижда Украйна в Европейския съюз.

Вместо това унгарският лидер предлага ЕС да установи специални отношения с Украйна, предаде днес.бг.

