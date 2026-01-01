реклама

Орбан: Нека 2026 е годината, в която Европа ще се върне към здравия разум

01.01.2026 / 13:50 2

Снимка: Фейсбук

Премиерът на Унгария Виктор Орбан пожела през 2026 г. Европа да се върне към здравия разум.

"Честита Нова година! Нека 2026 г. бъде годината, в която ще настъпи мир и Европа ще се върне към здравия разум!“, написа Орбан в социалната мрежа X, видя Фокус. 

Ден по-рано унгарският президент заяви, че "2025 беше повратна точка, а 2026 ще бъде решаваща за Европа по отношение на войната и мира".

1
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 554516 | Одобрение: 104731
Добро пожелание Орбане.....Ама тия неолиберали там са глухи и слепи бе....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
2
robotron2000 (преди 43 минути)
Рейтинг: 54327 | Одобрение: 1762
орбан нарушава европейската директива за мандатоносител! кога ще се самосезира европейската прокуратура! явно и тя като нашата дреме.

