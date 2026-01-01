Орбан: Нека 2026 е годината, в която Европа ще се върне към здравия разум
Премиерът на Унгария Виктор Орбан пожела през 2026 г. Европа да се върне към здравия разум.
"Честита Нова година! Нека 2026 г. бъде годината, в която ще настъпи мир и Европа ще се върне към здравия разум!“, написа Орбан в социалната мрежа X, видя Фокус.
Ден по-рано унгарският президент заяви, че "2025 беше повратна точка, а 2026 ще бъде решаваща за Европа по отношение на войната и мира".
