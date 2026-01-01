Орбан: Нека 2026 е годината, в която Европа ще се върне към здравия разум

Снимка: Фейсбук

Премиерът на Унгария Виктор Орбан пожела през 2026 г. Европа да се върне към здравия разум.



"Честита Нова година! Нека 2026 г. бъде годината, в която ще настъпи мир и Европа ще се върне към здравия разум!“, написа Орбан в социалната мрежа X, видя Фокус.



Ден по-рано унгарският президент заяви, че "2025 беше повратна точка, а 2026 ще бъде решаваща за Европа по отношение на войната и мира".

