Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Булфото

Русия е спечелила войната в Украйна, заяви десният унгарски премиер Виктор Орбан преди срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък, предаде Ройтерс, предаде БТВ.

На власт от 2010 г., Орбан е критикуван от някои европейски лидери за връзките на правителството му с Русия и за противопоставянето му на военната помощ за Украйна, докато кабинетът му се бори да съживи икономиката от инфлационния шок.

Орбан, който поддържа близки връзки с Путин дори и след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., стана единственият лидер от Европейския съюз, който в понеделник не подкрепи съвместната декларация, според която Украйна трябва да има свободата да решава своето бъдеще.

„Сега говорим, сякаш това е война с неопределен край, но не е така. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война“, заяви Орбан в интервю за YouTube канала „Patriot“.

Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът, който подкрепя украинците, ще признае, че това се е случило, и какво ще бъде резултатът от всичко това.“

Унгария, която получава по-голямата част от енергията си от Русия, отказа да изпрати оръжия на Украйна, като Орбан също се противопостави категорично на членството на Украйна в ЕС, заявявайки, че това ще нанесе тежки щети на унгарските фермери и икономиката като цяло.

Орбан заяви, че Европа е пропуснала възможността да преговаря с Путин по време на администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън и сега рискува бъдещето й да бъде решено без нейното участие.

„Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто“, каза Орбан и добави, че частично се противопоставя на съвместната декларация на ЕС относно Украйна, тъй като тя прави Европа да изглежда „смешна и жалка“.

„Когато двама лидери седнат да преговарят помежду си, американците и руснаците... и вие не сте поканени там, не се втурвате към телефона, не тичате наоколо, не викате отвън.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!