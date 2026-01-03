Орбан: Събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на цените на петрола
Според унгарския премиер Виктор Орбан събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на цените на петрола на световните пазари.
"Днес проведохме консултации с ключови играчи в унгарския енергиен сектор, за да защитим Унгария от последиците на венецуелската криза, която може да доведе до по-високи цени. Унгарското правителство работи по този въпрос", написа Орбан във фейсбук.
Рано сутринта днес серия от мощни експлозии разтърсиха венецуелската столица Каракас, припомня Фокус.
А на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възнамерява да продава венецуелски петрол на други страни и да увеличи обема на тези доставки.
През 2019 г. САЩ наложи ембарго върху венецуелския петрол. Преди ембаргото петролът е съставлявал доста голяма част от националните приходи на Венецуела, като три четвърти от тях са идвали от американски клиенти. Сега страната продава петрола си на черния пазар на значително по-ниски цени.
