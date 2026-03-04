Орбан: Само аз мога да държа Унгария встрани от войната

Кадър ФБ

Първият човек в Унгария привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

През следващите четири години ще е от ключово значение да стоим настрана, заяви в телевизионно интервю днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.

„Мисля, че ключовите думи за следващите четири години са „стоене настрана“. Дали можем да стоим настрана от войната, дали можем да стоим настрана от изпращането на военна помощ и можем ли да стоим настрана от предоставянето на финансова помощ“, заяви Орбан.

В интервюто за частната телевизия АТВ премиерът заяви, че не вижда „никого сред политическите лидери“, освен себе си, който да има по-голям шанс да държи Унгария встрани от войната.

„Затова и говоря за следващите четири години. Затова и се кандидатирам за поста“, допълни той.

Орбан заяви, че във войната между Русия и Украйна страните членки подкрепят Украйна, докато Унгария, Словакия „и може би мъничко“ Чехия казват, че това не е тяхната война. Той допълни, че Украйна и ЕС искат да убедят унгарците да се включат във войната.

