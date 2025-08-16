Орбан: Светът вече е много по-безопасно място

Пиксабей

Унгарският министър-председател Виктор Орбан приветства резултатите от срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. "В продължение на години наблюдавахме как двете най-големи ядрени сили разрушаваха основите на своето сътрудничество... Сега това приключи", написа той на страницата си във Facebook. "Днес светът е по-безопасно място, отколкото беше вчера. Нека никога да няма по-лош уикенд!", добави Орбан в отговор на срещата на върха, която не доведе до незабавни осезаеми резултати, предаде Актуално.

Тръмп и Путин приключиха срещата си, без да коментират възможното прекратяване на огъня в Украйна – основната тема на преговорите. Орбан, който управлява Унгария по полуавторитарен начин от над 15 години, се счита за лоялен поддръжник на Тръмп и неговата политика.

Той подкрепя и някои аспекти от войната на Путин срещу Украйна, като изисква мир чрез капитулация на страната, която граничи с Унгария на изток.

