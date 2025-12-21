Орбан: Целите на Европа трябва да са силни граници и силни армии

Снимка Булфото

Силния човек в Унгария обяви приоретите, които стоят пред Европа.

Европа трябва да е достатъчно силна, за да се изправи сама. Това каза пред журналисти унгарският премиер Виктор Орбан.

"Финансирането на Украйна изтощава силата на Европа, вместо да я засилва. Силни граници, силни армии, силна отбранителна индустрия. Това трябва да е целта", каза още той.

По-рано Орбан написа в Х, че войната отслабва Украйна ден след ден, а тези, които застават на страната на Киев, трябва да искат мир, пише novini.bg.

