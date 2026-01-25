Орбан: Целта на Киев е да си осигури средства и да влезе в Европейския съюз възможно най-скоро

снимка: Булфото

Украинците преминаха в настъпление. Те отправят заплахи и открито се намесват в унгарските избори. Това заяви в профила си в платформата Х премиерът на Унгария Виктор Орбан.



Според него целта на Киев е да си осигури средства и да влезе в Европейския съюз възможно най-скоро. Орбан подчерта, че като член на ЕС, Унгария има право да каже "не".



"Нашето патриотично правителство ясно казва не. Не искаме парите на унгарските семейства да се изпращат в Украйна и не искаме Унгария да бъде въвлечена във война. Трябва да покажем, че унгарците не могат да бъдат заплашвани или заплашвани. Не сме създадени така. Заедно с Брюксел, изпращаме ясно послание и към Киев: няма да платим", каза още Орбан, предава Фокус.



По време на форума в Давос, унгарският премиер заяви пред журналисти: "Мисля, че през следващите 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към Европейския съюз“.



В отговор на този коментар външният министър на Украйна Андрий Сибига каза: "Твоят господар в Москва няма да издържи 100 години, дори и да си готов да му дариш всички органи".



Външният министър на Унгария Петер Сиярто не пропусна да отговори на този хаплив коментар като заяви, че Украйна иска правителство, което да каже "да" на Брюксел и да е готово да "въвлече Унгария във войната".

