Орбан: Търсим вратичка за заобикаляне на санкциите за руския нефт

Унгария работи по намирането на начин да "заобиколи" американските санкции за руски нефтени компании, заяви днес пред унгарското национално радио "Кошут" министър-председателят Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ.



Американският президент Доналд Тръмп наложи в сряда, за първи път през втория си мандат, директни санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт", предаде БТА.

