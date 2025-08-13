реклама

Орбан: Унгария може да срине Украйна за един ден

13.08.2025 / 16:53 0

Снимка: Булфото

В разговор с експерта по въпросите на сигурността Дьорд Ногради министър-председателят на Унгария Виктор Орбан подчерта, че украинците се държат нагло със страната му, въпреки че са "в наши (унгарски) ръце". Това предаде Hirtv.hu, цитирана от Дарик.

„Не се интересуваме от колапса на Украйна, макар че бихме могли да я сринем за един ден“, отбеляза той. Премиерът обясни, че Украйна получава значителна част от електричеството и газа си от Унгария и ако „няколко стълба паднат, няколко жици се скъсат, тогава Украйна ще спре“.

Въпреки че украинците говорят с нас по начин, по който нормалните хора не общуват, те също са зависими от нас, подчерта Орбан.

Имаме нужда от стабилна, функционираща Украйна, а украинците злоупотребяват с тази ситуация, допълни той.

 

пекаря (преди 22 секунди)
Рейтинг: 4801 | Одобрение: 606
Голяма хапка лапни, голяма дума не казвай.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.

