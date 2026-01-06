Орбан: Унгария няма да напуска ЕС, съюзът сам ще се разпадне

Булфото

Унгарският премиер Виктор Орбан прогнозира, че Европейският съюз ще "се разпадне сам" поради "хаос в лидерството" и заяви, че Брюксел има за цел да отреже Унгария от руските енергийни доставки по време на пресконференция в понеделник.

Орбан обаче отхвърли възможността Унгария да напусне ЕС, заявявайки, че страната няма достатъчно големи размери, за да вземе разумно такова решение. Той подчерта, че бъдещето на Унгария е в блока и НАТО, но със "суверенна външна и икономическа политика".

"Членството в ЕС е важна възможност, но ако се зациклим в този единствен блок, ще изпием сока. Логично е да имаме възможно най-добрите отношения с всички блокове, включително Америка, Русия, Китай, арабския свят и турския свят", коментира той, предаде Dnes.bg.

Орбан многократно се е сблъсквал с Брюксел заради опасения за върховенството на закона, блокира подкрепата на ЕС за Украйна и поддържа връзки с Москва въпреки пълномащабната война на Русия. ЕС е задържал милиарди евро финансиране поради опасения за демократично отстъпление в Унгария.

Относно енергийната политика Орбан заяви, че Брюксел има за цел да отреже Унгария от доставките на руски петрол и газ. По думите му правителството се защитава чрез съдебни действия срещу Европейската комисия, като същевременно политически се противопоставя на разпоредбите на ЕС, надявайки се санкциите да бъдат отменени до 2027 г., когато войната приключи.

Унгария си е осигурила освобождаване от санкциите на ЕС върху руската енергия и остава силно зависима от руския петрол и газ.

Орбан заяви, че задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от президента на САЩ Доналд Тръмп бележи нова ера в международната политика, твърдейки, че операцията може да позволи на САЩ да контролират до половината от световните петролни запаси.

Той каза пред репортери, че 2025 г. е била "много богата на събития година" и че встъпването в длъжност на Тръмп "е нанесло шокиращ удар" на това, което той нарече "либерален световен ред". Той каза, че новата ера е "ерата на нациите" и се определи като предвестник на тази промяна от 2010 г. насам.

Относно Венецуела Орбан каза, че американската военна операция представлява "мощно проявление на новия свят".

"Заедно с Венецуела, Съединените щати могат да контролират 40-50% от световните петролни запаси, сила, способна значително да повлияе на цената на енергията на световния пазар", каза унгарският премиер и добави, че това може да е от полза за Унгария, като създаде по-ниски световни цени на енергията.

Орбан е култивирал тесни връзки с Тръмп и е един от малкото европейски лидери, които открито подкрепят военните действия на САЩ във Венецуела, които повечето държави-членки на ЕС критикуват като нарушаващи международното право.

Той бе категоричен, че Унгария няма да предостави финансова подкрепа на Украйна, заявявайки:

"Ще имаме пари, ако не ги дадем на другите, така че не даваме парите си на Украйна. Ние не им даваме заем и защото всички знаят, че украинците няма да го върнат."

Унгария е основната пречка за военната и финансова подкрепа на ЕС за Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия в началото на 2022 г., принуждавайки 27-членния блок да намери заобиколни решения, за да заобиколи ветото на Будапеща.

По отношение на миграцията Орбан заяви, че Унгария няма да приеме Брюксел да диктува "с кого трябва да живеем", отхвърляйки регламент на ЕС, който трябва да бъде приет през юни, изискващ от държавите членки да приемат 350 души и да обработят над 20 000 заявления.

Унгария отказа да участва в схемите на ЕС за убежище и построи гранични огради, за да не допуска мигранти, което доведе до продължаващи съдебни битки и търговия с остри критики с Брюксел.

Запитан за съобщено финансово споразумение с Тръмп, Орбан потвърди:

"Помолих за него, съгласихме се, че ще има такова."

Тръмп отрече предишните твърдения на Орбан за подобно споразумение, казвайки пред Politico през ноември: "Не съм му обещавал нищо подобно, но той ме помоли много."

Междувременно унгарският премиер заяви, че подробностите за "защитния щит" ​​все още се разработват, добавяйки, че Унгария се нуждае от "някакъв вид защитен щит" ​​от Първата световна война насам и "не може да разчита на Брюксел".

Орбан каза, че няма да дебатира с лидера на партията "Тиса" Петер Маджар на априлските избори, твърдейки, че може да дебатира само със "суверенни хора" и че "тези, които имат господари в чужбина, не са суверенни". Той каза, че управляващата му партия Фидес се стреми да повтори резултата си от изборите през 2022 г.

Маджар и неговата партия отбелязаха рязък ръст в анкетите и представляват най-същественото електорално предизвикателство за управлението на Орбан от две десетилетия и половина. Орбан управлява Унгария от 2010 г. и е най-дълго управлявалият лидер на ЕС сред настоящите държавни глави.

