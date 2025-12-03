Орбан: Унгария продължава да получава петрол от Русия безпрепятствено

Снимка: Фейсбук

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви след консултации с ръководството на унгарската петролна и газова компания MOL, цитиран от ТАСС, че страната му продължава да получава петрол от Русия безпрепятствено, въпреки поредната атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу инфраструктурата на нефтопровода "Дружба".

"Консултирах се с ръководството на MOL. Въпреки украинската атака, нефтопроводът "Дружба", отиващ към Унгария, работи без прекъсвания. Доставките на петрол за Унгария са осигурени", цитира думите на Орбан държавният секретар по международните комуникации и отношения в кабинета на премиера Золтан Ковач.

Той публикува това съобщение в X, видя bgonair.bg.

Позовавайки се на свои източници в Украйна, агенция Reuters информира, че украинските въоръжени сили са нанесли удар по съоръжението на нефтопровода "Дружба" в Тамбовска област.

Правителството на Унгария многократно протестира срещу подобни действия на Украйна, и заявява, че ги смята за заплаха за енергийната си сигурност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!