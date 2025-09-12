Орбан: Войната е на прага ни

Булфото

Инцидентът с дрон в Полша е сурово напомняне: войната е на прага ни. Това заяви в платформата Х премиерът на Унгария Виктор Орбан.



Според него инциденти като този показват спешна необходимост от проактивен, основан на преговори подход към войната в Украйна.



Орбан подчерта, че светът се нуждае от мир, а не от ескалации и провокации. "Ние сме солидарни с нашия приятел и съюзник Полша и винаги ще защитаваме нейния суверенитет", добави унгарският премиер

