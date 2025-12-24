Орбан обвини Европа за пропуснатия мир с Русия

Снимка: Фейсбук

Европейският съюз пропусна исторически шанс да предотврати конфликта в Украйна още през февруари 2022 година, като вместо това избра пътя на военната конфронтация под натиска на американската администрация. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан в коледно интервю за изданието Magyar Nemzet.

Според унгарския лидер, Брюксел е позволил да бъде въвлечен в "украинско-руската война", жертвайки собствените си стратегически интереси заради вътрешнополитическите цикли в САЩ.

Пропуснатият шанс от 2022 година

Орбан разви тезата, че ескалацията е можела да бъде избегната чрез решителни дипломатически действия в самото начало.

"През февруари 2022 година Европа можеше да изпрати миротворческа мисия в Москва и Киев и да не обявява възникналия между тях конфликт за своя война", категоричен е унгарският премиер в интервюто за Magyar Nemzet.

Той подчерта, че ако този сценарий беше реализиран, днес континентът нямаше да живее под постоянната заплаха от разрастване на военните действия. Вместо това, Европа е приела ролята на активна страна в конфликта, което според Орбан е стратегическа грешка.

Факторът "САЩ" и смяната на властта

Основната критика на Орбан е насочена към липсата на европейска самостоятелност при вземането на решения. Той твърди, че администрацията на Джо Байдън е оказала решаващо влияние върху позицията на ЕС, накланяйки везните към военна подкрепа вместо към преговори.

"Европа не бива да взема стратегически решения в зависимост от вътрешнополитическите цикли в Америка", предупреди Орбан.

Премиерът изрази надежда, че промяната във Вашингтон ще донесе обрат. "Днес новият президент на САЩ Доналд Тръмп иска мир", напомни той, визирайки очакванията за промяна в американската външна политика през 2025 година.

Урок за бъдещето

В заключение Виктор Орбан призова за преосмисляне на европейската стратегия. Според него отношенията със САЩ остават ключови, но решенията в Брюксел трябва да се базират изключително на европейските интереси, а не да следват автоматично курса на Вашингтон.

"Отношенията със САЩ са важни, но решенията в Европа трябва да се основават изключително на европейските интереси", обобщи унгарският министър-председател.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!