Орбан призова за съпротива в Унгария и критикува ЕС

Снимка: Фейсбук

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан призова днес своята партия ФИДЕС да засили "съпротивата" срещу "произволното управление" на неговия приемник Петер Мадяр, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

В първата си значима обществена поява след изборната загуба през април, Орбан каза на свои поддръжници в румънския курорт Бъйле Тушнад, че "ФИДЕС сега трябва да действа по напълно различен начин и да служи на националната съпротива".

През първите седмици на управлението си Мадяр и неговата центристка партия "Уважение и свобода" (ТИСА) прокара конституционни изменения и закони, които значително отслабват перспективите на Орбан за връщане на власт, отбелязва агенцията.

В бъдеще никой не може да заема премиерския пост повече от два пъти и никой не може да бъде член на парламента повече от три пъти.

Първоначални разследвания на държавната прокуратура доведоха до изземане на сървъри на "ФИДЕС" миналия вторник по подозрения в незаконно финансиране на предизборната кампания.

Новото правителство иска да елиминира цялата опозиция, каза Орбан в Бъйле Тушнад. Същевременно, добави той, му липсва компетентност да управлява.

По думите му още тази есен кабинетът на Мадяр ще се провали в преодоляването на кризата, която според Орбан ще бъде предизвикана от високите цени на енергията и недостига й.

Орбан заяви, че неговата партия трябва да подкрепи тогава "групи и организации на хора, обичащи свободата".

"ФИДЕС в момента не функционира като партия, а като център, инкубатор, ясла, ако искате", посочи още бившият премиер.

Орбан също така критикува институциите на Европейския съюз и заяви, че ЕС в настоящия си вид няма да съществува след 25 години, съобщава румънската агенция Медиафакс.

Той добави, че англо-саксонската доминация в световната политика и икономика ще бъде заменена с ръководен от Азия световен ред.

Бившият унгарски премиер уточни, че не желае изчезване на европейския проект, а неговото дълбоко трансформиране в контекста на промяната на съотношенията между силите в световен план.

По думите му международните организации трябва да бъдат преосмислени, за да оцелеят в новата геополитическа действителност.

Орбан критикува отново ръководството на европейските институции и заяви, че не би приел поста на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, тъй като го смята за безполезен и е на мнение, че трябва да бъде премахнат.

Според него основите на настоящите проблеми на ЕС се коренят в мандата на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер от 2014 г. Той също така призова политиците от алианса "Патриоти за Европа" да трансформират европейските институции отвътре.

Kурортът Бъйле Тушнад се намира в населена предимно с етнически унгарци зона в Румъния и Орбан произнася там политическа реч всяко лято по време на традиционния Летен университет "Тушваньош".

Летният университет в окръг Харгита, Централна Румъния, е ежегодно събитие, организирано от представители на унгарското малцинство в Румъния с подкрепата на унгарски фондации.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!