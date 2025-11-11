Орбан се върна от Вашингтон с неясна победа

стопкадър: Ютуб

В края на миналата седмица унгарският премиер Виктор Орбан пристигна на официално посещение във Вашингтон, където се срещна с американския президент Доналд Тръмп. Срещата в Белия дом, първата между двамата лидери след завръщането на Тръмп на власт в началото на годината, не само затвърди дългогодишното приятелство между двамата консервативни политици, но и доведе до конкретни договорености, които Орбан представи като резултат от "най-важната среща на годината". На пресконференция, дадена за унгарски медии, след разговорите си с Тръмп, Орбан потвърди, че Будапеща "получава пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток" и на петрола, доставян по тръбопровода "Дружба". Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проект на "Росатом", заяви още Орбан.

По-късно унгарският премиер допълни на профила си във "Фейсбук“, че "са си стиснали ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ". "Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", посочи той и допълни, че залозите за Унгария са били максимални: влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензин в Унгария. "Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат", заключи премиерът.

Франс прес обаче отбелязва, че всъщност обявената от Тръмп дерогация за Унгария ще бъде валидна само за една година. В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара. АФП отбелязва, че санкциите на САЩ са щели да отслабят позицията на унгарският премиер няколко месеца преди парламентарните избори в страната му, които националистическият лидер, който е на власт от 2010 г., не е сигурен дали ще спечели, пише БТА.

Възниква въпросът доколко успешна беше мисията на Орбан във Вашингтон? Унгарските медии и политолози, силно поляризирани, отразиха пътуването по различни начини, отразявайки дълбокия идеологически разкол в страната.

Опозиционните медии подчертаха, че независимо от резултата, Орбан ще представи пътуването си като огромен успех, за да отвлече вниманието от вътрешните си провали. Информационният портал "444.ху" нарече визитата "високорискова", подчертавайки, че Унгария плаща 13 млрд. долара на Русия за петрол от 2022 г. насам, а също че дерогацията е "временна пауза, а не решение",. Същевременно порталът отбелязва, че Орбан при всяко положение е щял да представи резултатите като огромен успех преди изборите през 2026 г., макар и постигнатото всъщност да не решава дългосрочната зависимост от Русия и противоречи на политиката на Европейския съюз за пълен отказ до 2027 г. Изданието заключва, че пътуването до Вашингтон е било "пиар за кампанията, а не истинска енергийна дипломация".

"Независимо какво е позволил Доналд Тръмп на Виктор Орбан, това не отменя плановете на Европейския съюз за задължително пълно спиране на руския петрол и газ до края на 2027 г. за всички държави членки, без изключения", отбелязва опозиционният вестник "Непсово". Изданието нарича дерогацията "илюзия без смисъл" от географска, математическа, правна и икономическа гледна точка и е "замяна на една зависимост с друга" – руски петрол за американски дългове. Според статията когато ЕС наложи пълен отказ от руски енергийни ресурси, това ще доведе до икономически хаос, ако Орбан наистина не диверсифицира източниците. Допълнително изданието отбелязва, че дерогацията, независимо от продължителността си, е опит на Тръмп да помогне на Орбан да бъде преизбран, но по този начин американският президент застрашава собствения си авторитет и отслабва натиска върху Русия и най-големите купувачи на руски енергийни носители: Китай, Индия и Турция.

Опозиционният "Хетивилаг Газдашаг" подчертава, че дерогацията е едногодишна, а не безсрочна, както твърди Орбан, и я определя като "стратегическа подмяна": Унгария купува американски ВПГ за 600 млн. долара в замяна на временно продължаване на руския внос. Това, според изданието "помага на Орбан преди изборите, но засяга единството в Европейския съюз".

Проправителственият вестник „Модяр Немзет“ представи визитата като "дипломатическа революция". Той подчертава, че Орбан е "единственият европейски лидер, който може да говори на равна нога с Тръмп", и че дерогацията спасява унгарските домакинства от "тройно увеличение на сметките за ток и газ през декември". Изданието отбелязва, че настъпва "златен век" на отношенията със САЩ, който контрастира с "брюкселското потисничество“. Същевременно изданието обвини опозицията, че "разпространява фалшиви новини", че дерогацията била временна.

Таблоидът "Блик" отбелязва, че дерогацията е лична победа на Орбан, като подчертава, че той е защитил „по-ниските цени на енергията", постигайки сделки за 466 милиарда форинта, и че е спасил страната от "енергиен шок". Същевременно изданието все пак отбелязва разминаването в сроковете – дали ще е за една година или безсрочно, описвайки случващото се като "дипломатическа неяснота".

Мисията е успешна тактически, защото дава на Орбан време и ресурси за изборите, укрепвайки образа му на "силен лидер", смята „Юръпиън Консърватив“: но стратегически, тя подчертава уязвимостите: зависимост от авторитарни съюзници (Русия, САЩ) и конфронтация с ЕС. "Същевременно в момента изглежда, че Вашингтон се оказа по-ценен съюзник от Брюксел", заключва изданието, предаде БТА.

