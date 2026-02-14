Орбан се закани да измете от Унгария гражданските „псведоорганизации“

Булфото

Унгарският премиер Виктор Орбан продължи атаката си срещу „гражданските псевдоорганизации, журналистите, съдиите и купените политици“ в годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година.

Орбан се изправя пред най-голямото предизборно предизвикателство, откакто пое властта отново през 2010 г. Неговата партия ФИДЕС заема второ място в социологическите проучвания след опозиционната партия ТИСА преди произвеждането на парламентарните избори на 12 април, предаде France Presse.

„Потисническата машина на Брюксел работи отново в Унгария, ще я пометем след април“, заяви Орбан в обръщението си.

„Псевдограждански организации, подкупени журналисти, съдии, политици, алгоритми, бюрократи, въртящи милиони евро: това е, което днес Брюксел е подготвил тук, в Унгария“, заяви той. Орбан цитира доклад на Конгреса на САЩ, в който според него се посочва, че Европейската комисия е оказвала натиск върху социалните платформи да цензурират съдържание преди словашките, холандските, френските, молдовските, румънските и ирландските избори, както и преди изборите за Европейски парламент през юни 2024 г. Той каза, че не Русия съобщава за това, а САЩ.

„Нека оценим приятелството на американците, защото те разкриват цензурата, намесата и манипулациите в Брюксел. Ето истината от Америка. Това е истинският глас на Америка.“

Унгарският премиер заяви, че американският президент Доналд Тръмп, който изрази подкрепата си към Орбан, „също се е разбунтувал срещу световната мрежа на либералите – бизнесмени, медии и политици. Така той направи шансовете ни за победа по-големи.“ Унгарският премиер твърди, че както е предвидил миналата година, завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ е върнало унгарците „на главната улица на историята“, докато опонентите им са били оставени „да се скитат по калните крайградски улички“.

62-годишният Орбан определи главния си съперник Петер Мадяр, лидер на партията ТИСА, като „марионетка на Брюксел“, подкрепяна от мултинационалните компании. По думите на Орбан, ако опозицията спечели изборите „джобовете на унгарските семейства ще се изпразнят“.

„Кристално ясно е, че петролната индустрия, банковият елит и брюкселският елит се готвят да сформират правителство в Унгария.“ Според Орбан реалните опоненти на управляващата ФИДЕС не са опозиционните партии на Унгария, а техните „брюкселски господари“. „Демократическа коалиция отдавна е продала душата си и сега носи знамето на Съединените европейски щати, на Брюкселската империя, докато ТИСА е директно творение на Брюксел. Ако коалицията на ТИСА, Брюксел и едрия капитал бъде допусната на власт в Унгария, те ще острижат като овце унгарските семейства.“

Той заяви, че 2026 г. ще бъде година на победа за семействата, десницата, ФИДЕС и Унгария. „Работихме здраво и напредваме решително, но нашата работа още не е приключила. Затова трябва и затова ще спечелим изборите през април.“

От своя страна, 44-годишният Мадяр обеща да се заеме с премахването на корупцията, като обвини Орбан и неговите съюзници в облагодетелстване от корупционни практики.

В стремежите си да изгради „нелиберална държава“ Орбан е обвиняван, че е заглушил критиците от съдебната власт, представителите на академичните среди, медиите и гражданското общество, както и че е ограничил правата на малцинствата пише frognews.bg.

