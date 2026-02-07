Орбан ще присъства на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон

Снимка: Фейсбук

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че след две седмици ще присъства във Вашингтон на първото заседание на основания от Доналд Тръмп "Съвет за мир", предаде "Франс прес", цитирана от БНР.

Орбан съобщи за предстояща среща по време на предизборно събитие в западания унгарски град Сомбатхей преди парламентарните избори на 12 април.

Унгарският премиер, който е един от най-близките съюзници на Тръмп в Европейския съюз, беше миналия месец на икономическия форум в швейцарския курорт Давос, по време на който американският президент обяви инициативата си "Съвет за мир". Към нея се присъедниха редица страни сред които Албания, Армения, Азербайджан и Беларус. Редица други отказаха или отложиха решението.

А единствените две държави от Европейския съюз, които се присъединиха към него, са Унгария и България.

Премиерът в оставка Росен Желязков подписа документа за членство на София в съвета, като стана ясно, че включването на страната ни е станало с решение на Министерския съвет от предишния ден.

По-късно външният министър в оставка Георг Георгиев посочи, че правителството ще остави ратификацията на членството на България на следващото Народно събрание.

"Франс прес" припомня, че според устава на организацията постоянните членове трябва да платят 1 милиард долара, за да се присъединят. Тази част от правилата доведе до критики, че Съветът може да се превърне в платена версия на Съвета за сигурност на ООН. Според устава на Съвета пожизнен председател с право на вето и вземането на редица решения е Доналд Тръмп.

