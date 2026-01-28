Орбан заяви, че Украйна "атакува страната му"
снимка: Булфото
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Украйна "атакува страната му, опитвайки се да повлияе на хода на предстоящите парламентарни избори''. Малко след тези обвинения стана ясно, че украинският посланик в Будапеща е призован за разговор в парламента на страната. Премиерът обяви това във видеоклип на страницата си във Facebook.
Унгарският премиер обвинява украинските политически фигури и лично президента Володимир Зеленски, че "изразяват груби обиди и заплахи срещу правителството в Будапеща и самата страна“.
Според него тези изявления са част от координирана поредица от украински мерки, насочени към намеса в изборите в Унгария.
"Не можем да позволим на никого да застраши суверенитета на Унгария или целостта на унгарските избори“, заяви Орбан, допълва Фокус.
Орбан е инструктирал външния министър Петер Сиярто да призове украинския посланик в Унгария.
Сиярто от своя страна призова посланика и обвини Украйна, че се опитва да повлияе на резултатите от изборите в полза на опозиционната партия "Тиса“. И
Ръководителят на унгарското външно министерство нарече действията на украинските власти "агресивна кампания, насочена към намеса във вътрешните работи на Унгария“.
"Няма да толерираме никаква намеса в изборите в Унгария, включително опитите на Украйна да повлияе на резултатите им и да се намеси в изборния процес в полза на партията "Тиса“, заяви унгарският министър.
Сиярто обвини и лично Зеленски, както и други служители на украинското правителство, които провеждат "открита, безсрамна и агресивна кампания“ за намеса в изборите.
На 16 януари Орбан обяви намерението си да създаде "национална петиция“, в която да поиска подкрепа за политиката си на отказ от финансиране на Украйна от Европейския съюз.
Припомняме, че след извънредната среща на върха в Брюксел Орбан увери, че страната му няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, още един век. Същевременно той отново обвини Киев в намеса в изборния процес.
