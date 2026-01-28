снимка: Булфото

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Украйна "атакува страната му, опитвайки се да повлияе на хода на предстоящите парламентарни избори''. Малко след тези обвинения стана ясно, че украинският посланик в Будапеща е призован за разговор в парламента на страната. Премиерът обяви това във видеоклип на страницата си във Facebook.



Унгарският премиер обвинява украинските политически фигури и лично президента Володимир Зеленски, че "изразяват груби обиди и заплахи срещу правителството в Будапеща и самата страна“.



Според него тези изявления са част от координирана поредица от украински мерки, насочени към намеса в изборите в Унгария.



"Не можем да позволим на никого да застраши суверенитета на Унгария или целостта на унгарските избори“, заяви Орбан, допълва Фокус.



Орбан е инструктирал външния министър Петер Сиярто да призове украинския посланик в Унгария.



Сиярто от своя страна призова посланика и обвини Украйна, че се опитва да повлияе на резултатите от изборите в полза на опозиционната партия "Тиса“. И



Ръководителят на унгарското външно министерство нарече действията на украинските власти "агресивна кампания, насочена към намеса във вътрешните работи на Унгария“.



"Няма да толерираме никаква намеса в изборите в Унгария, включително опитите на Украйна да повлияе на резултатите им и да се намеси в изборния процес в полза на партията "Тиса“, заяви унгарският министър.



Сиярто обвини и лично Зеленски, както и други служители на украинското правителство, които провеждат "открита, безсрамна и агресивна кампания“ за намеса в изборите.



На 16 януари Орбан обяви намерението си да създаде "национална петиция“, в която да поиска подкрепа за политиката си на отказ от финансиране на Украйна от Европейския съюз.



Припомняме, че след извънредната среща на върха в Брюксел Орбан увери, че страната му няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, още един век. Същевременно той отново обвини Киев в намеса в изборния процес.

