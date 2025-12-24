Орехите са суперхрана

Снимка: Пиксабей

Вкусни, удобни за междинна закуска и с много добър хранителен профил са орехите, те са суперхрана. Редовната им консумация носи реални ползи за нашето здраве.

Сърце и кръвоносни съдове

Орехите са истинска суперхрана за сърцето. Богати на омега-3 и антиоксиданти, те помагат за изчистване на "лошия" холестерол и предпазват артериите от запушване.

Само половин чаша дневно е достатъчна, за да подобрите еластичността на кръвоносните съдове, да регулирате кръвното налягане и да намалите риска от сърдечни заболявания, пише puls.bg, цитиран от Bulgaria On Air.

Мозък и ум

Орехите съдържат вещества с мощна антиоксидантна и противовъзпалителна активност, които могат да помогнат за защита на нервните клетки срещу оксидативен стрес – процес, свързан с преждевременно стареене на мозъка, когнитивен спад и хронични невродегенеративни заболявания.

Редовната консумация на орехи може да подобри паметта, ученето и когнитивната функция. Освен това, растителните мазнини, витамини, минерали и полифеноли, които орехите доставят, подкрепят здравето на клетъчните мембрани, а това е важен фактор за функциониране на мозъчните клетки и цялостната нервна система.

Поддържане на здравословно тегло

Митът, че орехите дебелеят, е развенчан. Въпреки мазнините в тях, те всъщност помагат за контрол на теглото, като ни държат сити по-дълго.

Вместо чипс или сладкиши, изберете шепа орехи – те ще ви осигурят необходимите фибри, протеини и минерали за здрав метаболизъм и бодрост.

