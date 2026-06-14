Организатор на протестите в подкрепа на Коцев: Това събитие няма нищо общо с нас

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Организатор на протестите в подкрепа на Благомир Коцев излезе с официално изявление по повод твърдения, които се разпространяват в социалните мрежи. Публикуваме без редакторска намеса:

"Уважаеми представители на медиите,

В качеството си на организатор на протестите в подкрепа на Благомир Коцев по време на неговото задържане, считам за необходимо да внеса яснота по повод информацията, която в последните дни се разпространява в социалните мрежи.

Появиха се публикации за провеждането на "Прайд парад" във Варна, представян като събитие в подкрепа на Благомир Коцев. Категорично заявявам, че това събитие няма нищо общо с организаторите и участниците в протестите, които подкрепиха незаконно задържания кмет на Варна през лятото и есента на 2025 г.

Особено внимание заслужава фактът, че за организатор на въпросното събитие се представя човек на име Даниел Иванов - същото лице, което организира протестите с искане за оставката на кмета Коцев.

Според публично разпространяваната информация "Прайд парадът" ще се проведе на 15 юни от 16:00 часа с очакваното участие на около 1000 души. В същото време няма публична информация подобно събитие да е подкрепено от ЛГБТИ общността.

Тези обстоятелства пораждат въпроси за обществения ред във Варна. Ако действително са ангажирани ресурси на институциите за обезпечаване на събитие с подобен заявен мащаб, гражданите имат право да знаят каква е фактическата обстановка и дали подадената информация отговаря на реалните намерения за провеждане на такова събитие.

Настоящото писмо има за цел да разграничи протестите и гражданските инициативи в подкрепа на Благомир Коцев от действия и събития, които не са организирани от нас, а по-скоро целят някакъв вид провокация.

Призовавам медиите да проверят изложените факти и да информират обществото обективно и без внушения, които могат да създадат погрешна представа за организаторите и участниците в протестите в подкрепа на Благомир Коцев", пише Лилия Желязкова до медиите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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