Организаторът на Евровизия Иво Христов: Ще струва около 20 - 30 милиона евро

Кадър БТВ

Очаква се организацията да бъде за 20 - 30 милиона евро, не всички средства ще са държавни

"Победата на Дара открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура", каза вицепремиерът Иво Христов в студиото на БНТ.

"Дължим благодарност на БНТ и най вече на таланта на Дара", сподели той. Както е известно БНТ организира конкурса за избор на песен на България за "Евровизия". Съответно и кой да ни представи. Резултатът е Дара с Бангаранга, първо място за страната ни и рекордна точкова разлика в историята на песенния конкурс.

"Тепърва ще се решава кой ще е градът-домакин на "Евровизия", като Иво Христов. Както е известно София, Бургас, Варна и Пловдив искат домакинството.

Той допълни, че ще има перо "Евровизия" в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро. Финансирането не е изцяло държавно, има участие на спонсори от страна на EBU, както и национални такива. Очаква се и много добра възвращаемост на тези разходи, като вече има засилен интерес на гости от чужбина.

Според Христов профилът на "Прогресивна България" с лидер Румен Радев е благоразумен.

"Ние се стараем да запазим всички социални плащания, включително и пенсиите, т.е. да осигурим устойчивост на домакинствата, за да има какво да преразпределяме и догодина. Т.е. да преминем през турбулентния период без да клатим лодката", каза той и изрази съмнения дали не сме влезли по-рано от необходимото в еврозоната.

Той коментира предложените от кабинета и в парламента мерки за справяне с високите цени и инфлацията .

"Всички български граждани си патят от цените, всички виждат проблема. Всеки един от нас. И имаме интерес те да бъдат модерирани. Правителството предлага пакет от мерки, прави истинско усилие, но важно е да отбележим, че борбата с ръста на цените не може да бъде извършена само от правителството. Към нея участват и трябва да се включат активно и Комисията за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, и Българска народна банка, която също по закон трябва да бди над стабилността на цените. Това са самоуправляващи се институции, върху които "Прогресивна България" няма влияние. Това е философията на нашата национална институционална инфраструктура. И аз се надявам, те да се асоциират към това усилие. Ние се опитваме, ние ги каним, ние провеждаме разговори, от тях се очакват активни действия".

