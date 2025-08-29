Организаторът на протестите в Плевен: Водят ни към гражданска война

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Организаторът на протестите срещу безводието в Плевен Борислав Цветанов заяви по БНТ, че мизерията е обединила града. Той допълни, че плевенчани вече няма да търпят да бъдът лъгани и показа кадри, които показват, че цели метри от водопровода от Черни Осъм до града буквално липсват и вместо с нови тръби, се кърпят с подръчни средства.

Цветанов заяви емоционално, че институциите водят града към гражданска война. Той беше

категоричен, че бившият кмет на Плевен Георг Спартански е отговорен за кризата. По думите му, той е отказал два водни проекта, за да не се разкопават плевенските улици.

Организаторът на протеста беше категоричен, че няма да позволи недоволството да бъде политизирано. „Не допускам партии да се възползват, макар че е ясно, че решенията зависят от властта”, обясни Борислав Цветанов. Той категорично отрече, че е обвързан с партия „Величие”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!