Организации в хранителния сектор: Бюджетът обрича на фалит реалните производители в България

20 национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството настояват за промени в проектобюджета на България за 2026 година. Според тях той обрича на фалити реалните производители на храни в България.

В настоящия си вид Законът за бюджета поставя под въпрос оцеляването на производителите на българска храна, които осигуряват продоволствената сигурност на страната, твърдят организациите, в които членуват предприятия със стратегическо значение за българската икономика и произвеждат 75% от българските храни.

Те изразяват категорично несъгласие с увеличаването на осигурителните пенсионни вноски и данъка върху дивидента, както и със задължителното ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти.

Тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и сега работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и организационна тежест. Те ще направят практически невъзможни инвестициите в биосигурност, техника, иновации и екологични практики.

Резултатът за много от участниците в сектора ще бъде фалит, а от българската трапеза ще изчезнат голяма част от качествените български храни, категорични са членовете на тези организации в позиция, изпратена до медиите, предаде БНР.

