Организацията за икономическо сътрудничество: България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора

кадър: БНТ

От Организацията за икономическо сътрудничество и развитие препоръчаха на България да увеличи фискалната си дисциплина, да потърси начин за намаляване на пенсионните разходи, да подобри образователната система и да намали корупцията. Това става ясно от доклад за икономическото състояние на страната, представен в София от генералния секретар на ОИСР. Страната ни се опитва да стане член на организацията от 2017 г. като постига напредък, стана ясно от днешния доклад, предава БНТ.

България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора, сочи доклад на ОИСР

от Цветелина Катанска

20:31, 05.02.2026

Чете се за: 03:40 мин.

Какви препоръки отправиха от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към страната ни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача, заяви премиерът в оставка Росен Желязков

България продължава да бъде страната с най-много бедни възрастни хора, показва докладът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "Бедността на застаряващото население е най-висока в сравнение с останалите страни в ЕС, в същото време социалните вноски са наистина високи и смятаме, че решение може да се търси в насърчаване на хората да работят по-дълго."

Ако не бъде увеличена пенсионната възраст, трябва да бъдат намалявани пенсиите или увеличавани осигурителните вноски, съветват експертите.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "Очакваме пенсионният дефицит да си остане над 4% от БВП до 2027 година."

Именно затова трябва да се затегне и фискалната дисциплина, съветват от организацията. Оттам отбелязват, че страната ни остава с изключително високо ниво на сива икономика като 2% от БВП се губят годишно заради нея. Препоръчват да се засили контролът и да бъдат задължени и малките фирми да плащат заплати по банков път.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "Трудовата производителност на работник е по-ниска от останалите страни, включително и останалите страни от Централна и Източна Европа."

Затова и съветва - да бъдат влагани повече пари в иновации и развойна дейност.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "По-ефективни мерки срещу корупцията ще подобрят инвестиционния климат и ще привлекат повече инвеститори. Бизнесът докладва, че има по-висока корупция от средната в ЕС."

Изоставане има и в образователната ни система като от ОИСР препоръчват по-дълго обучение на учителите и повече инвестиции в образователна инфраструктура.

Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР: "Общите разходи в образование са сравнително ниски в България - 4,1% от БВП, в сравнение - средното в страните от ОИСР е 5,7%."

Въпреки забележките от ОИСР отчитат, че България се доближава до стандартите в страните членки на ОИСР.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Ние винаги сме успявали и винаги е било по трудния начин. В момента пак сме в период на политически неясноти, по какъв начин ще се справим с тези предизвикателства, надявам се, че този национален подход ще ни доведе до-добър край рано или късно."

Предстои страната ни да изпълни още седем мерки през тази година, за да завърши и последната пътна карта поставена от организацията.

