Организират четене за Васил Левски във Варна

Снимка: Гугъл мапс

Честване на 189 години от рождението на Апостола на Свободата организира Музеят на Възраждането във Варна, съвместно с Общобългарския комитет "Васил Левски" – Варна.

Събитието "Да по-Четем Левски" започва от 10 ч. днес - 17 юли, в Музея на Възраждането, посочва Радио Варна. Всеки гост и участник може да подбере за четене текст за безсмъртния ни герой.

Организаторите канят граждани да се присъединят към инициативата, която се осъществява с подкрепата на Регионалното управление на образованието във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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