Организират днес събиране в подкрепа на Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна

Снимка: "Аз вярвам и помагам"

Събиране в подкрепа на Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна ще се състои днес. Събитието, организирано от "Аз вярвам и помагам", ще е от 17,30 ч. в двора на болницата пред главният вход (до ЯМР). Това съобщи преди дни Владислав Николов от "Аз вярвам и помагам".

В същия час такова събиране ще има и пред Министерството на здравеопазването в София в подкрепа на всички лекари в цяла България.

"Да покажем признанието и уважението към всички лекари и специалисти, за да можем да имаме здравеопазване. Разбирам, че може да има политически пристрастия, споделям го към всички цветове и всички партии: каня всеки един представител на община, общински съветници, Министерството на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, НЗОК, президента дори. Който иска, нека да дойде, но да бъдем хора, а не политическа нагласа, с която да използваме този енергиен заряд на цялото общество. Аз ще бъда там заедно с хората, с които за 11 години сме дарили над 30 детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване и какво ли още не благодарение на хората. Не политизирайте това цялото общество, защото ще изгубите повече! Най-лошото, което разбрах, е, че цяло отделение са си подали молбите за напускане и все още няма никаква реакция вече над 15 дни от ръководството на болницата, което ме шокира. За това нещо ще говорим", казва във видеоклип Владислав Николов.

Припомняме, че отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" ще бъде закрито от 1 март. Причината е, че лекарите са подали оставка. Миналия месец работещите в „Св. Анна“ излязоха на протест заради липсата на допълнителните възнаграждения към основните си заплати.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!