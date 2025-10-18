Организират голям протест срещу БФС и Гонзо

снимка: Булфото

Протест срещу президента на БФБ Георги Иванов-Гонзо организират фенове на футбола в България.

Той ще се проведе при следващия домакински мач на националния ни тим на 18 ноември от 21:45 часа, когато излизаме срещу Грузия.

Българският футбол е в пропастта и е време да се предприемат незабавни и решителни действия за спирането на този падеж. Управлението на Георги Иванов е пример за дълбока некомпетентност и компрометираност, които водят до систематичното израждане на футболната ни структура.

Неговите решения не само, че не отговарят на нуждите на националния отбор и футбола като цяло, но и подкопават всякакви шансове за бъдещо възстановяване.

Ако не се прекрати това незабавно, България ще продължи да се търкаля в блатото на неуспеха и ще изпусне всяка възможност за възраждане и развитие на футбола си!

Последният такъв голям организиран протест срещу БФС беше по време на квалификацията България - Унгария през 2023 година, припомня Bulgaria ON AIR.

Тогава се стигна до безредици и палежи в центъра на София беше подпален. Десетки души бяха ранени, сред тях и полицаи, вече от 30 бяха арестувани.

Това доведе до оставката на тогавашния президент на БФС Борислав Михайлов, който беше наследен на поста от Георг Иванов-Гонзо.

