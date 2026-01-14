Организират кръгла маса на тема „Бъдещето на  Аспарухов мост – предизвикателства и алтернативи“

Кадър Петел

Кръгла маса на тема „Бъдещето на Аспарухов мост – предизвикателства и алтернативи“ ще се проведе на 19 януари 2026 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала „Варна“ на Община Варна. Събитието е заключителен етап от работата на специално създадената Работна група към ПК „Транспорт“ при Общински съвет - Варна, чиято дейност е фокусирана върху изясняване на техническото състояние на Аспарухов мост, предаде Черно море.

Форумът ще събере представители на местната и централната власт, общински съветници, проектанти, инженери и експерти в областта на транспорта, инфраструктурата и градското планиране. Покани за участие са отправени към всички заинтересовани страни, сред които ВМС, Пристанище „Варна“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ОД на МВР – КАТ, ТАСРУД, представители на велосипедни и граждански организации, както и институции с пряко отношение към експлоатацията на Аспарухов мост.

На събитието ще бъде представен проектът на финалния доклад на Работната група, който обобщава направените до момента анализи и експертни оценки за състоянието на Аспарухов мост и предлага пътна карта с конкретни следващи стъпки. Целта на дискусията е да се получи обратна връзка от възможно най-широк кръг ангажирани институции, експерти, граждани.

Участниците ще обсъдят необходимостта от цялостно обследване и стратегическо планиране на основния ремонт, както и възможните алтернативи за преминаване на канала по време на строителните дейности. Внимание ще бъде отделено и на внедряването на интелигентни системи за управление и контрол на трафика, които да повишат безопасността и ефективността на движението.

